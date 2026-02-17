Programa, TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca da katıldı. Eğitimde Yazar ve Drama Eğitmeni Damla Karagöz, öğrencilerle bir araya gelerek “Şiddetsiz İletişimden İlhamla” başlıklı drama eğitimi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim süresince; yaratıcı düşünme, etkili iletişim, beden dili kullanımı, empati geliştirme ve topluluk önünde kendini ifade etme konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

İnteraktif etkinlikler ve canlandırmalarla desteklenen programda öğrenciler, hem girişimcilik vizyonu kazandı hem de iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Muhabir: SELDA FINDIK