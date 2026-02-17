Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri akaryakıt istasyonuna girerek pompalara zarar verdi. Kaza anı ise istasyonun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

06 BYZ 865 plakalı otomobil, Çorum-Ortaköy yolunda bukunan petrol istasyonuna dönüş yapan 19 HA 083 plakalı aracı sollamak istediği sırada sol taraftan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 BYZ 865 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek iki yakıt pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve istasyonda maddi hasar meydana geldi.