Final programı, Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda yapıldı.

2026 Çorum Anadolu İmam Hatip Liseleri (AİHL) kategorisinde il birincisi Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Elif Yağmur Saraç oldu. İl ikinciliğini Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Yaren Ateş, il üçüncülüğünü ise İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Katırcı elde etti.

2026 Çorum İmam Hatip Ortaokulları (İHO) kategorisinde ise il birincisi Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Büşra Nur Kırçı oldu. İl ikinciliği Prof. Dr. Necmeddin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Asel Baltalı, il üçüncülüğü ise Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Buğlem Tırpancı kazandı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler ile organizasyonda emeği geçen öğretmenler tebrik edildi.

