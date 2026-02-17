Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

9-16 Şubat 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i hırsızlık ve 1’i dolandırıcılık suçları olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek şahısın tamamının bulunduğu bildirildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK