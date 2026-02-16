E.C. idaresindeki 19 AFT 291 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Ata 1. Sokak’ta park halindeki bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, bir binanın bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücünün yapılan alkol testinde 3,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.