Çorum’da minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 25 yaşında ki Merve E. hastanede hayatını kaybetti.

Nadir E. yönetimindeki 19 ND 243 plakalı minibüs, Çorum-Samsun kara yolu Kaymakçı mevkisinde, aynı yönde seyreden Vedat E.’nin kullandığı 57 ABB 515 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan eşi Fatma E. ile 25 yaşındaki kızı Merve E. yola savrulurken, bariyerlere çarparak duran minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Nadir E. ile eşi Fatma E. ve kızı Merve E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Merve E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ile eşinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.