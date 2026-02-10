Çorum’da 44 yaşındaki bir kadından 22 Ocak Perşembe gününden bu yana haber alınamıyor.

GERİ DÖNMEDİ

Edinilen bilgilere göre, Çöplü Mahallesi'ndeki evinden 14 gün önce ayrılan kadın bir daha geri dönmedi.

Yaklaşık 1.75 boylarında olduğu belirtilen kayıp kadının, evden çıkarken beyaz uzun elbise giydiği, altında ise yeşil ya da pembe renkli pijama bulunduğu ifade edildi. Şeker hastası olduğu öğrenilen kadının sağlık durumundan endişe ediliyor.

POLİS ARIYOR

Ailenin durumu polise bildirdiği ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Kayıp kadını gören veya yerini bilenlerin en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.