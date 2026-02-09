Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 30 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 5 kişiden 4’ü bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

2-9 Şubat 2026 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık, 2’si dolandırıcılık, 1’i yağma (gasp) ve 3’ü cinsel suçlar olmak üzere toplamda 30 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek şahıstan 2 kadın ve 2 erkek bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi