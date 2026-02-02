İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde yine uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından 23-30 Ocak tarihleri arasında yapılan denetimlerde 23 kahvehane ve kıraathane, 21 kafe, 22 çay ocağı, 18 oyun salonu ve 16 otopark kontrol edildi. Uygulamalar sırasında 3 bin 164 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 3 av tüfeği olmak üzere toplam 6 adet ateşli silah, 96 adet tabanca fişeği, 3 adet kesici alet, 199 adet sentetik ecza ile 65,43 gram bonzai ele geçirildi. Ayrıca 2 bin 203 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi