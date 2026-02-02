Alınan bilgiye göre A.K., kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde üzerinde bulunan parkta tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bıçakladı, ambulans çağırdı şakalaşırken oldu dedi
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK