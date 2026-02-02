Ulukavak Mahallesi’nde yaşayan Kaya’dan 28 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.



Yapılan incelemede Kaya’nın en son komşusu A.F.K. (43)’ye ait 19 AK 799 plakalı araçta görüldüğü ve Çatak bölgesine hareket ettiği belirlendi.

Arama çalışmaları Çorum İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekiplerince bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Aramaların 6’ncı gününde AFAD arama kurtarma ekipleri, gönüllüler, jandarma ve emniyet personelinden oluşan 12 araç ve 45 personelin dron ve iz takip köpekleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Kaya’nın cansız bedeni, Çatak Tabiat Parkı mevkisindeki dere yatağında çöp poşetleri içinde bulundu.

Kaya’nın vücudunun kafa kısmı aramalara rağmen bulunamadı.

Olayla ilgili A.F.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.