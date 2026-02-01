Metin Ş. idaresindeki 19 KS 944 plakalı otomobil, Buharaevler Mahallesi Bayatgediği 10. Sokak’ta Özcan U’nun kullandığı 19 ACV 183 plakalı ATV ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan ATV, yol kenarındaki inşaat kazı alanına düştü. Kazada ATV sürücüsü Özcan U. ile yanında bulunan kızı Asil U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.