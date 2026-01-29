Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi Binevler Kavşağı’nda meydana geldi. Öznur K. idaresindeki 60 AVV 228 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ela İ. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen sinyalizasyon direği zarar görürken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.