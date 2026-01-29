Alınan bilgiye göre, Tahsin K.(26) idaresindeki 19 AT 383 plakalı otomobil ile motokuryelik yapan Enes S.(20)’nin kullandığı 19 AGD 388 plakalı motosiklet Buharaevler Mahallesi Binevler Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki araçta da maddi hasar oluştu.