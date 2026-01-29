Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir halı yıkama fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.