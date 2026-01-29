Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Ata 19. Sokak’ta ikamet eden Sultan Solmaz’dan (79) haber alamayan yakınları, eve geldi. İkametin ışıklarının yanmasına rağmen kapının açılmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri, Sultan Solmaz’ı hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata döndürülen Solmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı’nı talimatı ile Solmaz’ın evinde olay yeri ekiplerince inceleme yapıldı.