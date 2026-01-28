Alınan bilgiye göre, Yeniyol Mahallesi Gazi 16. Sokak’ta yaşayan Kamil İlgezdi’den haber alamayan kardeşi, adrese geldiğinde İlgezdi’yi hareketsiz halde buldu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlgezdi’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlgezdi’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede İlgezdi’nin evinde pet şişe ve plastik bidonlar içerisinde kaçak alkol olduğu tahmin edilen sıvı madde tespit edildi.