Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında devriye görevi sırasında Kale Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde şüpheli iki kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların, cezaevi firarisi olan Umut E.(23) ile Berat Ç.(21) olduğu belirlendi.

Umut E.’nin “yağma” suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Berat Ç.’nin ise “silahla tehdit” suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasının olduğu ve Samsun Cezaevi’nden firar ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.