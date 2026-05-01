1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Ankara’dan gelen acı haber, Çorum’u yasa boğdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (ASKİ) taşeron firma çalışanı olan Çorumlu Bayram Demirhan, Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti. Aynı kazada Kadir Ortataş da yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, görev sırasında meydana gelen feci kazada iki işçi olay yerinde hayatını kaybederken, acı haber ailelerini ve mesai arkadaşlarını gözyaşına boğdu. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda yaşanan olay, emekçilerin bayram gününü yasa çevirdi.

Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları ve çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, işçilerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Bayram Demirhan’ın cenazesinin yarın Çorum’a getirilerek Sungurlu ilçesine bağlı Küçükincesu köyünde toprağa verileceği öğrenildi.