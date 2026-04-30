Kaza, Alaca ilçesi Gazipaşa köyü Öküzdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K., idaresindeki (76) 66 AR 674 plakalı traktöre yol kenarında madımak otu toplayan Sultan K., Elif K. ve Fidan G.'yi aldı. Ardından Ömer K.'nın kullandığı traktör rampada kalarak geri manevra sonucu dere yatağına devrildi. Kazada traktör sürücüsü, Elif K. ve Sultan K. yaralanırken, Fidan Gül (48) hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri sonrası Alaca Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken Fidan Gül'ün cenazesi ise morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaçarken kaza yapan yaralıya 422 bin lira ceza
Muhabir: İhlas Haber Ajansı