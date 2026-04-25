D.A. idaresindeki 19 AEU 174 plakalı motosiklet Gülabibey Mahallesi’nde üzerinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sırasında Vatan Caddesi’nde seyir halindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yola savrulan motosiklet sürücü ile yolcu olarak bulunan M.Y.K. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaçan sürücüye 422 bin 500 lira ceza uygulanırken motosiklet trafikten men edildi
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK