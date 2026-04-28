S.İ., telefonda kendisiyle konuşmak istediğini söyleyen M.C.Ş. ile görüşmek üzere Gülabibey Mahallesi Kapaklı mevkiisine gitti.

İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.İ., bacağından bıçakla yaralandı.

Yaralı halde kendi aracıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden S.İ., burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.C.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.