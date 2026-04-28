Mehmet S. idaresindeki 19 AAD 529 plakalı otomobil ile Refai El A.’nın kullandığı plakasız motosiklet, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde ile 4. Cadde kesişiminde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının acil serviste entübe edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK