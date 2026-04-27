Yozgat Fen Lisesi öğrencilerini taşıyan gezi aracında, Samsun yolculuğu sırasında kısa süreli yangın paniği yaşandı.

Alınan bilgiye göre, gezi için yola çıkan öğrencileri taşıyan otobüs Çorum’da bir akaryakıt istasyonunda mola verdiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Durumu fark eden sürücü ve görevliler, araçta bulunan yangın tüpleriyle hızlı şekilde müdahale ederek olası bir faciayı önledi.

Kısa sürede kontrol altına alınan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, öğrenciler büyük bir korku yaşadı.