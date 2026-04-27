Olay, Karakeçili Mahallesi Alaybey Sokak’ta meydana geldi. Aynı sokakta işyeri bulunan Furkan Metin’in baktığı “Duman” isimli kedi, seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Görüntülerde, çarpmanın ardından sürücünün durmadan hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Yaralı halde iş yerine giden kedi kısa süre sonra hayatını kaybetti. Kedinin sahibi Furkan Metin, yaşanan olayın ardından motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.
Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmeye alındığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muhabir: NURDAN AKBAŞ