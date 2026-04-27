Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

“Kapitalist sömürüye, emperyalist savaşlara ve her türlü baskıya karşı ekmek, barış, özgürlük için 1 Mayıs'ta alanlara” çağrısı yapan EMEP’liler, kentin farklı bölgelerinde astıkları afiş ve dağıttıkları bildirilerle işçileri 1 Mayıs Cuma günü saat 11.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek olan mitinge davet etti.

Emek Partisi Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, tüm dünyada işçiler ve ezilen halkların 1 Mayıs’ı emperyalist saldırganlığın yayıldığı, sömürünün en vahşi biçimlerinin devreye sokulduğu bir dönemde karşıladığını söyledi.

Türkiye’nin İran’dan Ukrayna’ya, Irak’tan Suriye’ye tüm komşu ülkelerde yaşanan çatışma ve savaşlarla çevrelenmiş durumda olduğunu kaydeden Özünel, “AKP iktidarının emperyalist bağımlılık ilişkilerini derinleştiren işbirlikçi ve yayılmacı politikaları, Erdoğan-Şimşek imzalı IMF’siz IMF programı nedeniyle bu savaşların ülkemiz üzerindeki etkisi her gün büyüyor” dedi.

Tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın sermayenin ve kendi iktidarını korumanın bekası dışında bir şey düşünmediğini belirten Özünel, “Yoksul halkın sıkılmaktan delik kalmayan kemerlerinde savaş bahanesiyle yeni delikler açılmaya başlanmıştır. İğneden ipliğe tüm temel tüketim maddelerine yapılan zamların ardı arkası kesilmezken; ücret ve maaşlar erimekte, alım gücü sürekli düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Mart ayı itibariyle açlık sınırının 36 bin lirayı, yoksulluk sınırının ise 107 bin lirayı bulduğunu ifade eden EMEP İl Başkanı Özünel, “İşçi ve emekçilerin büyük çoğunluğu açlık sınırının altında ücret alırken, çalışanların yüzde 97’si yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışmaktadır. 20 bin lira maaş alan emeklinin durumu ise sözün bittiği yerdir” şeklinde konuştu.

Özünel, üretici köylünün mazota-gübreye gelen son zamlarla birlikte üretemez hale geldiğini, on binlerce küçük esnafın kepenk indirmek zorunda kaldığını belirterek, “Son 1 yılda işini kaybedenlerin sayısı 1.3 milyona ulaşmıştır. Savaş bahanesiyle toplu iş kıyımlarının artması da gündemdedir” dedi.

Çalışma koşullarının ağırlaştığını ve sömürünün yoğunlaştığını kaydeden Özünel, “Türkiye işçi sınıfı, AKP iktidarı tarafından kelimenin tam anlamıyla orman kanunlarının hüküm sürdüğü bir ortamda çalışmaya mahkûm edilmiştir. Ücretlerin ödenmemesi, kıdem tazminatı, izin, fazla mesai gibi kazanılmış hakların gasp edilmesi, angarya ve baskılar tam bir keyfiyetle sürmektedir. Kırıntı halindeki sendikal hak ve özgürlükler ise ayaklar altındadır” dedi.

“SÖMÜRÜYE DUR DİYELİM”

İşçi sınıfının vahşi sömürü düzenine karşı bütün üretim ve yaşam alanlarında birlik-mücadele ve dayanışması büyütmesi gerektiğini söyleyen Özünel, “İşçi sınıfının uluslararası mücadele günü olan 1 Mayıs’ta gücümüzü birleştirmeli, sesimizi birçok ülkedeki sınıf kardeşlerimizin yükselttiği insanca yaşam ve barış seslerine katmalıyız.

Tek tek, parça parça bu düzeni değiştiremeyiz. Örgütlü ve yekpare biçimde hareket eden bir işçi sınıfının karşısında ise hiçbir gücün duramayacağına tarih defalarca tanıklık etmiştir.

ABD emperyalizminin başını çektiği savaşa, vahşi kapitalist sömürüye dur demenin, AKP iktidarının emeğe yönelik saldırılarını püskürtmenin, demokratik hak ve özgürlükleri kazanmanın, barışı hayata geçirmenin başkaca yolu yoktur” şeklinde konuştu.

EMEP İl Başkanı Özünel, 1 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da Hacı Bektaş Parkı’nda toplanacaklarını ve buradan toplanma yeri olan Devlet Tiyatrosu Salonu önüne yürüyeceklerini ve oradan da Kadeş Barış Meydanı’ndaki miting alanında yerlerini alacaklarını belirterek, tüm Çorumlu işçi ve emekçileri, gençleri, kadınları, üretici köylüleri, esnafı “İş-Ekmek-Özgürlük” pankartı altında buluşmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi