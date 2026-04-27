Düğün töreninin takı merasimi bölümünde sahneye çıkan bir çift, yanlarında getirdikleri çantadan birbirine yapıştırılarak rulo haline getirilmiş paraları çıkardı. Gelin ve damadın yanına gelen konuklar, çantadan çıkardıkları ve metrelerce uzunluğa ulaşan nakit parayı çiftin boynuna dolayarak takı törenini gerçekleştirdi.

Davetlilerin şaşkınlıkla izlediği olayda, takı takacak çiftin torbayla sahneye gelmesi dikkat çekti. Torbanın içinden çıkan ve rulo yapılarak birbirine bağlanan banknotlar, gelin ve damadı adeta para çemberine aldı. Metrelerce uzayan paraların gelin ve damadın üzerine dolanma anları, düğüne katılan diğer misafirler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.



Düğün salonundaki diğer davetlilerin yoğun ilgisini çeken bu uygulama sosyal medya platformlarında da geniş yer buldu.