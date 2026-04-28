Kaza, Ulukavak Mahallesi Tek Ceviz 17. Sokak ile Tek Ceviz 4. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 19 AAH 221 plakalı halk otobüsü ile 19 BR 371 plakalı otomobil iki sokağın kesişiminde çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı