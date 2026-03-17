İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında 9-16 Mart tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçları olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın 1 erkek şahıstan 2 kadının bulunduğu ve bir erkeğin aranmasına devam edildiği dile getirildi.

Yapılan açıklamada; “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi