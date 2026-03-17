Çorum’da hakkında kesinleşmiş 92 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 63 dosyası bulunan Serpil Z’nin (27) yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucu, hükümlünün Ulukavak Mahallesi’nde kayınvalidesine ait bir ikamette saklandığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, Serpil Z. yatak odasında kapının arkasında saklanırken yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK