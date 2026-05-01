Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aşgın mesajında, “Şehrimizin kalkınmasına, büyümesine ve gelişmesine emekleriyle katkı sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

Emeğin yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kültürün ve inancın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Aşgın, insanı merkeze alan ve emeğe saygıyı esas kabul eden bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

Göreve geldikleri günden bu yana çalışanların haklarını koruma ve yaşam standartlarını yükseltme noktasında kararlı adımlar attıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Belediyemizde görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için imkânlarımızı seferber ettik. İşçi kardeşlerimizin haklarını gözeten, onların emeğine değer veren bir yaklaşımı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

1 Mayıs’ın, emeğin değerinin yeniden hatırlandığı, emekçilerin toplumun gelişimindeki vazgeçilmez katkılarının ve haklarının daha güçlü şekilde gündeme geldiği önemli bir gün olduğuna dikkat çeken Aşgın, bu özel günün aynı zamanda yalnızca çalışma hayatına değil, toplumsal yaşamın bütününe etki eden bir dayanışma zemini oluşturduğunu ifade etti. Aşgın, 1 Mayıs’ın farklı kesimler arasında anlayış ve empatiyi artırdığını, ortak değerler etrafında kenetlenmeyi güçlendirdiğini ve toplumda birlik, beraberlik ile kardeşlik bilincinin daha da pekişmesine vesile olduğunu vurguladı.

Aşgın, mesajının sonunda ise şu ifadelere yer verdi: “Başta şehrimiz için gece gündüz demeden fedakârca çalışan belediye personelimiz olmak üzere, alın teriyle ülkemizin ve şehrimizin kalkınmasına katkı sunan tüm işçi ve emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı günün; toplumumuzda birlik, beraberlik ve dayanışma kültürünü daha da güçlendirmesini, emek ve alın terine verilen değerin artmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR