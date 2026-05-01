1 Mayıs için TÜRK-İŞ, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş tarafından oluşturulan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nce alınan miting kararı gereği yaklaşık 2 bini aşkın işçi ve emekçi, saat 11.00’de Devlet Tiyatrosu Salonu önünde toplandıktan sonra miting alanı olan Saat Kulesi’ne yürüdü.

“Zamlara, yoksulluğa, baskıya, sömürüye ve savaşlara” karşı sloganların atıldığı 1 Mayıs’a Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası ile Tez Koop-İş Senikası üyeleri, DİSK’e bağlı Devrimci Emekli-Sen ve Sosyal-İş, KESK’e bağlı Eğitim-Sen, SES, Tüm Bel Sen, Tarım Orkam Sen, Birleşik Kamu-İş’e bağlı Eğitim-İş, Büro-İş, Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası, Genel Sağlık-İş, Bağımsız Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilciliği, maden ocağına karşı direnen Karakaya köylüleri, CHP, Emek Partisi, Sol Parti ve Dem Parti üyeleri katıldı.

Sık sık “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük”, “Hak-hukuk-adalet”, “Zafer direnen emekçilerin olacak”, “Parasız, bilimsel, demokratik eğitim” sloganlarının atıldığı miting, tutuklu BİRTEKSEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in mesajının okunmasıyla başladı.

Türkmen mesajında işçi sınıfının er yada geç sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı kuracağını söyledi.

Türkmen’in mesajının ardından konuşan Türk-İş Çorum İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, emekçilerin yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çekerek, çalışma hayatında adalet ve güvence çağrısında bulundu.

Üçtepe, 1 Mayıs’ın emeğin değeri, dayanışma ve ortak mücadelenin simgesi olduğunu belirterek, dünyanın dört bir yanında işçilerin insanca yaşam koşulları ve alın terinin karşılığını alabilmek için seslerini yükselttiğini ifade etti.

Geçim şartlarının her geçen gün zorlaştığına vurgu yapan Üçtepe, hayat pahalılığı ve ücretlerin alım gücündeki düşüşün çalışanları olumsuz etkilediğini kaydetti. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını belirten Üçtepe, asgari ücretle çalışan milyonların yıl dolmadan gelirlerinin eridiğini dile getirdi.

Vergi yükünün çalışanların omuzlarında olduğuna dikkat çeken Üçtepe, ücretlilerin yıl içinde daha yüksek vergi dilimlerine girerek gelir kaybı yaşadığını, buna karşın yüksek gelir gruplarının çeşitli istisnalardan yararlandığını ifade etti.

Çalışma hayatındaki baskılara da değinilen açıklamada, sendikal faaliyetlerin engellendiği, örgütlenmek isteyen işçilerin baskı ve işten çıkarma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını belirten Üçtepe, örgütlenme hakkının temel bir hak olduğunu vurgulayarak, çalışanların özgürce hak arayabildiği bir çalışma ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca, iş yerlerinde mobbing, taciz ve şiddetin önemli bir sorun olduğu, taşeron işçilerin ve kadro dışı çalışanların eşit haklara sahip olması gerektiği ifade edildi. Staj ve çıraklık dönemlerinin emeklilik hesabına dahil edilmemesinin mağduriyet yarattığı belirtilirken, bu dönemlerin sigorta başlangıcı sayılması talep edildi.

Engelli bireylerin istihdamında yaşanan sorunlara da değinen Üçtepe, erişilebilirlik eksiklikleri ve önyargıların ortadan kaldırılması gerektiğini kaydetti. Genç işsizliğin arttığını, yeni mezunların iş bulmakta zorlandığını belirterek, nitelikli istihdam alanlarının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Çocuk işçiliği konusuna da değinilen açıklamada, çocukların eğitimden koparılarak çalışma hayatına itilmemesi gerektiği vurgulandı. Okullarda yaşanan güvenlik sorunlarına dikkat çekilerek, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

İş kazalarının hâlâ can almaya devam ettiğini belirten Üçtepe, her gün ortalama 6 işçinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, iş güvenliği önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına da değinilen açıklamada, emeklilik döneminin onurlu bir yaşam süreci olması gerektiği ifade edildi.

Dünyada yaşanan savaşların emekçileri olumsuz etkilediğini belirten Üçtepe, savaşların üretimi durdurduğunu, işsizliği artırdığını ve milyonlarca insanı göçe zorladığını kaydetti.

Üçtepe, “Emeğin değeri korunmalı, çalışanların yaşam koşulları iyileştirilmeli, adil ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Üçtepe’nin ardından Birleşik Kamu-İş İl Temsilcisi Tuba Demirel, KESK Dönem Sözcüsü Kenan Sırma ve maden ocağına karşı direnen Karakaya köylüleri adına Servet Demirkaya birer konuşma yaptılar.

Yapılan konuşmalardan sonra Eğitim-Sen müzik topluluğunun seslendirdiği türküler eşliğinde halaylar çekildikten sonra miting sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi