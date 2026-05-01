Çorum’un Sungurlu ilçesinden merhum Gazeteci Orhan Özhazinedar’ın şiirleri şarkıya dönüştürülerek dijital platformlarda yayınlandı

Sungurlu Televizyonu İmtiyaz Sahibi, gazeteci, metin yazarı ve şair merhum Orhan Özhazinedar’ın şiirleri, ailesi tarafından bestelenerek müzik platformlarında dinleyiciyle buluşturuldu.

Gazeteci kimliğinin yanı sıra metin yazarlığı ve şair yönüyle tanınan Orhan Özhazinedar’ın şiirleri, ailesi tarafından şarkı formuna dönüştürülerek dijital müzik platformlarında yayınlandı. Çalışma, Özhazinedar’ın edebi mirasını yaşatmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla hayata geçirildi.

1 Mayıs 2024 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Orhan Özhazinedar’ın, vefatından yalnızca 10 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı “Aşkımı Sende Bırakıyorum” adlı şiiri dikkat çekmişti. Söz konusu şiirde, öleceğini hissediyormuş gibi tüm sevdiklerine veda etmesi, sevenleri tarafından uzun süre konuşulmuştu. Ailesi, Özhazinedar’ın hayattayken şiirlerini kitap haline getirme düşüncesini bildiğini, bu isteği farklı bir formda gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Şiirlerden bir kısmı derlenerek bestelenirken, eserler Spotify, Youtube Music gibi dijital müzik platformlarında Orhan Özhazinedar adıyla yayınlandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan oğlu Safa Özhazinedar, babasının kelimelerle kurduğu dünyayı bu yolla yaşatmak istediklerini söyledi. Safa Özhazinedar, “Babam duygularını şiirlerle dile getirmeyi severdi. Kitap düşüncesi vardı ancak nasip olmadı. Biz de onun dizelerinin müzikle buluşmasının, hem daha fazla insana ulaşmasını hem de hatırasının kalıcı olmasını sağlayacağını düşündük. Bu nedenle seçili şiirlerini şarkı haline getirerek yayınladık.” dedi.

Şarkıya dönüştürülen şiirlerin, Orhan Özhazinedar’ın edebi ve duygusal dünyasını yansıttığı belirtilirken, projenin ilerleyen süreçte yeni eserlerle genişletilebileceği ifade edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK