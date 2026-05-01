İYİ Parti İl Başkanı Hakan Tekercioğlu, 1 Mayıs’ın sadece bir kutlama değil, dayanışma ve birlik olmanın sembolü olduğunu dile getirdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan İYİ Parti İl Başkanı Tekercioğlu, “Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı gelişmesi için işçi ve emekçi kardeşlerimizin katkısı yok sayılamaz. Bu nedenle çalışanlarımızın daha iyi yaşam şartlarına kavuşması, emeklerinin karşılığını alması ve hayatlarının kolaylaşması için gereken her türlü tedbir alınmalıdır” ifadesini kullandı.

Emeğin ve alın terinin kalkınmanın en güçlü temeli olduğunu vurgulayan Tekercioğlu, "Alın teriyle hayatı var eden, emeğiyle ülkemize değer katan, geleceğimizi inşa eden tüm işçi ve emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum. Emeğin olduğu yerde umut, üretimin olduğu yerde yarınlarımız vardır. Sabahın ilk ışıklarıyla işinin başına geçen, ailesi ve memleketi için fedakârca çalışan her bir emekçimizin gayreti, bizim en büyük gücümüzdür. Bizler emeğin kutsallığına inanan bir anlayışla; çalışanlarımızın hak ettiği değeri görmesi, alın terinin karşılığını eksiksiz alması ve güvenli koşullarda çalışması için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü emek veren, üreten ve ülkemize katkı sunan herkesin yanında olmayı bir sorumluluk değil, bir vicdan meselesi olarak görüyoruz” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR