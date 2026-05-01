Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Türk Gençliği Liderlik ve Gelişim Akademisi kapsamında, üniversite düzeyindeki gençlere yönelik eğitim programının ilk oturumu başarıyla gerçekleştirildi.

“MİLLÎ ŞUUR” SEMİNERİ

Program çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımlarıyla “Millî Şuur” konulu seminer düzenlendi. Seminere gençlerin ilgisi dikkat çekti.

VAHİT KAYRICI’DAN

GENÇLERE MESAJLAR

Milletvekili Kayrıcı, yaptığı konuşmada millî kimlik bilinci, teşkilat disiplini, gençliğin sorumlulukları ve geleceğe dair hedefler üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Kayrıcı, sahip olduğu tecrübe ve birikimleri gençlerle paylaşarak yol gösterici mesajlar verdi.

YOĞUN KATILIM

Akademi programının ilk oturumuna MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı. Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı, programa destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti.

KARARLILIK MESAJI

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk gençliğinin fikrî, ahlâkî ve liderlik vasıflarıyla yetişmesi adına yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

