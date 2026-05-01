Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin mevcut Başkanı Recep Gür ile Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt'un yarıştığı kongreyi Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal başkanlığındaki divan yönetti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları, gelir-gider ve bilançonun okunarak ibrası ile süren kongrede yeni dönem çalışma planı, tahmini bütçe ve diğer gündem maddeleri okunarak kabul edildi.

İki adayın da birlik beraberlik vurgusu yaptığı kongrede son olarak seçimlere geçildi. Buna göre Çorum merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 40 Esnaf Odası Başkanı ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 300 oyun kullanılacağı kongrede ÇESOB Başkanı’nın yanı sıra 7 Yönetim Kurulu üyesi, 3 Denetim Kurulu üyesi ve 3 Disiplin Kurulu üyesi sandıklar açıldığında seçilmiş olacak.

