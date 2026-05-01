Toplantıya, Çorum Valisi Ali Calgan başkanlık etti. OSB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, sanayi yatırımlarına ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ana gündemini devam eden yatırımlar ve altyapı projeleri oluşturdu. Toplantıda, yatırımlarını tamamlayabilmek için ek süre talebinde bulunan sanayicilerin durumları ayrıntılı şekilde görüşüldü. Talep sahiplerinin mevcut projeleri ve ilerleme durumları değerlendirilerek, süreçlerin nasıl yönetileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Çorum Belediyesi ile birlikte yapılması planlanan altyapı yatırımı değerlendirildi. Enerji piyasasına ilişkin son yaşanan mevzuat gelişmelerinin sanayicilere yönelik yansımaları ele alındı.

