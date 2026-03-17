Fransa Komünist Partisi’nin listelerinden seçime giren Öztorun, yüzde 63’lük bir oranla yeniden belediye başkanı seçildi.

Fransa’da düzenlenen 2026 yerel seçimleri kapsamında Bonneuil-sur-Marne kentinde yapılan seçimlerin ilk turu tamamlandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Fransa Komünist Partisi’nden Çorumlu siyasetçi Denis Ömür Öztorun, oyların yüzde 63,03’ünü alarak seçimi ilk turda kazandı.

Öztorun’un liderliğindeki sol blok “L’Audace en Commun” listesi mutlak çoğunluğu elde ederek belediye meclisinde önemli sayıda sandalye kazandı.

13 YAŞINDA FRANSA’YA GİTTİ

Çorum doğumlu, evli ve iki çocuk babası olan 47 yaşındaki Denis Ömür Öztorun’un çocuk yaşta ailesiyle birlikte Fransa’ya geldi. Henüz 13 yaşındayken dil bilmeden Fransa’ya gelen Öztorun, eğitimini burada tamamladı.

Bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztorun, daha sonra farklı kurumlarda yöneticilik görevleri üstlenerek yerel siyasette aktif rol aldı.

İLK TURDA AÇIK ARA FARK

Bonneuil-sur-Marne’daki seçimlerde dört liste yarıştı. Resmi sonuçlara göre adayların aldığı oy oranları şu şekilde oldu: Denis Ömür Öztorun: yüzde 63,03, Gilles David: yüzde 15,81, Christine Moreau: yüzde 10,64, Jeremy Fdida: yüzde 10,52

Mutlak çoğunluğu elde eden liste, seçim sistemi gereği belediye meclisindeki sandalyelerin yarısını doğrudan kazandı. Kalan sandalyeler ise yüzde 5 barajını geçen diğer listeler arasında paylaştırılacak.

