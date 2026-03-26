Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından, Hatap Değirmencilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Latif Kavukçu’ya, sanata duyarlılığı ve vizyoner yaklaşımı nedeniyle, Çorum Sanat Eğitim Derneği (ÇOSED) Başkanı Bünyamin Ağbal tarafından “Hititler” temalı bir tablo armağan edildi.

ÇOSED Başkanı Ağbal ile dernek üyelerinden Esmeray Dekli, Sebahat Arslan, Alev Burhanoğlu ve Alev Türkyılmaz, sanayi ve sanatın ortak bir zeminde buluşmasına katkı sağlamak amacıyla Latif Kavukçu’yu makamında ziyaret ettiler.

Sanat adına yapılabilecek çalışmaların gözden geçirildiği sohbette, iş insanı Kavukçu’nun önerileri de alındı. Geleceğin sanatçılarının desteklenmesi adına burs imkânlarının sağlanması, sanatın toplumun tüm kesimlerine yayılması gibi ana başlıklar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.