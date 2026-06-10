Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, denetim süreçlerini hızlandırmak ve olası riskleri önceden tespit etmek amacıyla geliştirilen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES), Samsun’da düzenlenen bölge toplantısıyla tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı koordinesinde, Samsun Şehir Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen REDES Bölge Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı’na Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu illerinden toplam 121 sağlık idarecisi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, yeni nesil denetim sisteminin sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Açılış konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Mesut Ük, Müfettiş Duygu Kara ile Bakanlık Sağlık Uzmanları Ahmet Koçak ve Mertcan Ünal tarafından katılımcılara sistemin işleyişine ilişkin kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda REDES’in teknolojik altyapısı, dijital denetim süreçleri ve sahada uygulanacak yöntemler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, sistemin sağlık tesislerinde hizmet kalitesinin artırılmasına, kamu kaynaklarının daha verimli ve şeffaf kullanılmasına ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine sağlayacağı katkılar ele alındı.

Programın son bölümünde ise bakanlık yetkilileri ile bölge illerinden gelen sağlık yöneticileri arasında görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni sistemin sahadaki uygulama süreçleri ve kurumlar arası iş birliği konuları değerlendirilerek toplantı sona erdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı