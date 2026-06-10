Sivas Devlet Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Karacaoğlan” isimli oyun, 12 Haziran 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de, 13 Haziran Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde sergilenecek.

Dinçer Sümer’in yazdığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği oyunda, Karacaoğlan’ı İsmail Tütüncü canlandırıyor. Başlıca rolleri, Muhammed İnanç Keteci, Furkan Burak Işıkdemir, Emin Köksal Taşçıoğlu, Turgut Yalçın, Özge Tepe, Çağla Nefesoğlu Kesiç, Nihan Nimet Öğütcen Topal paylaşıyor. Türkmen köylüler olarak da 13 oyuncu rol alıyor.

Oyunda, 17. yüzyılda yaşadığı düşünülen büyük Türkmen ozanı Karacaoğlan’ın sey kızı Sanem’e olan aşkı ve hüzünlü öyküsü, türküler ve danslar eşliğinde anlatılıyor.