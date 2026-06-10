Hemşehrimiz Prof.Dr. Mehmet Kesim, ORKASİFED’in düzenlediği “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün moderatörlüğünde, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ‘ın da konuşmacı olduğu oturumda yaptığı “Anadolu’dan Geleceğin Ekonomisine Açılan Yeni Bir Kalkınma Vizyonu” konulu konuşmasında, bu zirvenin Anadolu şehirleri için yeni bir kalkınma hikâyesinin başlangıcı olarak görülebileceğini söyledi.

Prof.Dr. Kesim, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“21.yüzyılın ikinci çeyreğine girerken şehirlerin ekonomik gücünü belirleyen unsurlar köklü biçimde değişmektedir. Geçmişte kalkınmanın temel göstergeleri doğal kaynaklar, üretim kapasitesi ve fiziksel sermaye iken günümüzde bilgi üretme kapasitesi, teknolojiyi kullanabilme becerisi, yenilikçilik kültürü ve insan kaynağı niteliği ön plana çıkmaktadır.

5 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen ‘B4F Çorum 2026 – Building for the Future (Geleceği İnşa Etmek) zirvesi’, Anadolu’nun yeni ekonomik çağdaki rolünü yeniden düşünmeye yönelik önemli bir vizyon girişimi olarak değerlendirilebilir.

Endüstri devriminin önceki aşamalarında şehirler çoğunlukla üretim merkezleri olarak konumlandırılmıştı. Ancak yapay zekâ, büyük veri, robotik sistemler ve dijital teknolojilerin yükselişiyle birlikte rekabet üretim miktarı üzerinden değil, üretimin zekâ düzeyi üzerinden belirlenmektedir. Geleceğin başarılı şehirleri veriyi analiz eden, teknolojiyi stratejik karar süreçlerine dahil eden ve sürekli öğrenebilen ekosistemler kuran şehirler olacaktır. Bu açıdan B4F Çorum 2026, Anadolu sanayisinin geleceği için önemli bir değişime işaret etmektedir. Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat’ı kapsayan TR83 Bölgesi için ortak bir vizyon geliştirilmesi, bölgesel kalkınmanın artık şehirler arası rekabetten çok şehirler arası iş birliği temelinde şekilleneceğini göstermektedir.

Geleceğin ekonomisinde KOBİ’lerin dönüşümü kritik öneme sahiptir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sadece geleneksel üretim anlayışıyla küresel rekabette varlık göstermesi giderek zorlaşmaktadır. Yapay zekâ destekli üretim planlama, akıllı tedarik zincirleri, veri temelli müşteri analizleri ve otomasyon sistemleri KOBİ’lerin yeni rekabet araçları olacaktır. B4F yaklaşımının KOBİ dönüşüm haritasında yapay zekâ, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve finansmana erişimi birlikte ele alması bu nedenle stratejik bir yaklaşımdır.

Yeni dönemin temel sermayesi insan olacaktır. Yapay zekâ çağında şehirlerin en büyük avantajı yaratıcı düşünebilen, teknolojiyi anlayan ve karmaşık problemleri çözebilen insan kaynağı olacaktır. Bu nedenle gençlerin geleceğin becerileriyle yetiştirilmesi, kadın liderliğinin desteklenmesi ve mentorluk mekanizmalarının geliştirilmesi bölgesel kalkınmanın temel bileşenleri haline gelmektedir.

B4F Çorum 2026’nın belki de en özgün yönü teknoloji ile medeniyet perspektifini birlikte değerlendirmesidir.

B4F Çorum 2026, Anadolu şehirleri için yeni bir kalkınma hikâyesinin başlangıcı olarak görülebilir. Geleceğin şehirleri yalnızca sanayi bölgeleri kuran şehirler olmayacaktır. Kendi bilgisini üreten, yapay zekâyı kullanan, insan potansiyelini geliştiren ve kültürel birikimini teknolojik dönüşümle bütünleştiren şehirler olacaktır. Anadolu’nun gelecekteki rekabet avantajı da tam olarak bu noktada ortaya çıkacaktır:Yerel değerlerden güç alan küresel ölçekte akıllı kalkınma modelleri oluşturmak.”