TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ve kurul üyeleri, TOBB Bartın Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde düzenlenen, bölgedeki 11 ilin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları ve İcra Komitesi üyelerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen Batı Karadeniz Bölge Toplantısına katıldı.

Toplantıda, bölge kurulları arasındaki istişarelerin güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğine yönelik güncel çalışmalar değerlendirildi.

"Fikirden Markaya Kadın Girişimciler” paneline önceki dönem Adalet Bakanı Av. Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve il protokolünün önde gelen isimleri katıldı.

TOBB Bartın Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mine Fırıncıoğlu ve Protokol üyeleri yaptıkları açılış konuşmalarında, kadınların ekonomideki ve üretimdeki rollerinin desteklenmesinin bölgesel kalkınma için taşıdığı kritik öneme vurgu yaptılar.

Panel kapsamında girişimciler, sıfırdan başlayarak kendi markalarını yaratan ve başarı basamaklarını tırmanan, karşılaştıkları zorlukları ve bu zorlukları nasıl aştıklarını paylaştılar.