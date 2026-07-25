Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ), aralarında Çorum'un da bulunduğu 64 ilde başlattığı kurasız açık satış kampanyasında satışa çıkarılan konutların önemli bir bölümü alıcı bulamadı.

Kampanya kapsamında Çorum'un Bayat, Sungurlu, Osmancık ve İskilip ilçelerinde toplam 157 konut kurasız satış yöntemiyle vatandaşlara sunuldu.

Ancak satış rakamları beklentilerin gerisinde kaldı. Satışa çıkarılan 157 konuttan yalnızca 30'u alıcı bulurken, 127 konut ise satılamadı.

TOKİ tarafından 2 milyon 700 bin lira ile 5 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan konutların yeterli ilgi görmemesi dikkat çekti.

BAYAT'TA BİR KONUT BİLE SATILAMADI

İskilip'te satışa sunulan 50 konuttan sadece biri satıldı, Bayat'ta ise 44 konuttan biri bile alıcı bulamadı.

Osmancık ilçesinde 44 konuttan 7'si alıcı bulurken, Sungurlu'da ise satışa sunulan 22 konuttan 22'si satıldı.

Konutların beklenen talebi görememesinde yüksek fiyatların mı yoksa ödeme koşullarının mı etkili olduğu merak konusu oldu.