Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, il yönetim kurulu üyeleri ve partililerin katılımıyla düzenlenen basın toplatışında konuşan Aydal, partilerinin sahada yoğun çalışma yürüttüğünü belirterek, “Medya maalesef bizi yok sayıyor. Bu nedenle çözümü doğrudan sahada, vatandaşla birebir temas kurmakta görüyoruz” dedi.

Partinin üye sayısına dikkat çeken Aydal, “Resmi kayıtlara göre 705 bin üyemiz var ve bu sayıyla Türkiye’nin üçüncü büyük partisiyiz. Bu, sahada olduğumuzun en önemli göstergesidir. Ancak sadece sahada olmak yetmez, halka umut verecek projeler üretmek gerekir” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR İÇİN HAZIRLIK ŞART”

Aydal, iktidara gelmenin sadece siyasi güçle değil, hazırlıkla mümkün olduğunu vurgulayarak, merhum Necmettin Erbakan’ın başarısının da bu hazırlığa dayandığını söyledi. Partilerinin 8 yıl önceden başlayan çalışmalarla Türkiye’ye yönelik projelerini hazırladığını belirten Aydal, 9 bini aşkın sayfadan oluşan kapsamlı raporlar hazırladıklarını ifade etti.

ÇORUM ÖRNEĞİYLE SOSYOLOJİK ANALİZ

Konuşmasında Çorum üzerinden örnekler veren Aydal, şehirde sanayi gelişirken iç göçün artmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Tarım alanlarının azaldığını, suç oranlarında ciddi artış yaşandığını ve meslek liselerine ilginin düştüğünü söyleyen Aydal, “Bir şehri yönetmek için o şehri tüm verileriyle bilmek gerekir. Teşhis koymadan çözüm üretilemez” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU ÜRETİM VE BORÇ”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aydal, Türkiye’nin toplam borcunun 1 trilyon dolara yaklaştığını belirterek, “Sadece faiz ödemeleri bile devasa boyutta. Çözüm üretimdir. Türkiye aslında fakir bir ülke değil, kaynaklarını doğru kullanamayan bir ülke” şeklinde konuştu.

SU VE ENERJİ VURGUSU

Aydal, suyun geleceğin en stratejik kaynağı olduğunu ifade ederek, modern sulama sistemleriyle yıllık 20 milyar metreküp su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi. Enerji alanında ise dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirten Aydal, yenilenebilir enerji ve nükleer çalışmaların önemine dikkat çekti.

“GERÇEKLER ŞEFFAF ŞEKİLDE ANLATILMALI”

Petrol ve doğalgaz üretimiyle ilgili açıklamaları da değerlendiren Aydal, kamuoyuna verilen rakamların eksik anlatıldığını savunarak, “Üretim artışı önemli ama tüketim de anlatılmalı. Halkın doğru bilgilendirilmesi gerekir” dedi.

“BİLİMSEL ÇALIŞMALARLA GELİYORUZ”

Aydal, hazırladıkları rapor ve projelerin tüm siyasi partilerle paylaşıldığını belirterek, “Yanlışımız varsa bilimsel olarak tartışmaya hazırız. Türkiye’nin sorunlarına popülist değil, veriye dayalı çözümler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.