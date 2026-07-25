CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ile il yönetiminin, 29 Temmuz Çarşamba günü toplu olarak istifa edeceği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Solmaz ve beraberindeki il yönetiminin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Yeni Parti'nin Çorum sosyal medya sayfalarının oluşturulduğu ve Dinçer Solmaz'ın bu sayfalarda Yeni Parti Çorum İl Başkanı olarak isminin yazıldığı görüldü.

29 Temmuz Çarşamba günü yapılması beklenen toplu istifanın ardından Solmaz ve ekibinin yeni siyasi yol haritasına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

YENİ BAŞKAN YILMAZ

Solmaz'ın istifasının ardından CHP İl Başkanlığına da Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz'ın atanacağı öğrenildi. Yılmaz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmasa da kulislerde adı CHP'nin yeni il başkanı olarak geçiyor.