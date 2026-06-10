İzmir Bayraklı Ekipler Amirliği kadrosunda görev yapan, Çorumlu polis memuru Ertuğrul Eldemir hayatını kaybetti.
Ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğan acı haberin ardından, merhum polis memuru Ertuğrul Eldemir’in cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çorum’daki Akşemseddin Camisi’nden alınarak Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan evli ve 2 çocuk babası genç polis memurunun vefatından hemen önce arkasında ailesine mektup bıraktığı öğrenildi.
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK