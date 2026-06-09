ÖZEL HABER

Çorum’da 29 Ağustos 2025’te tırın bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Edanur Yılmaz’ın ölümüne ilişkin açılan davanın bugün karar duruşması görüldü.

Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Birkan Y. katılmazken, Edanur Yılmaz'ın anne ve babası ile yakınları salonda hazır bulundu.

"SANIK ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ"

Duruşmada söz alan anne, kızının hayat dolu bir çocuk olduğunu belirterek, yaşanan kazanın ardından ailelerinin büyük bir acı yaşadığını söyledi. Bilirkişi raporunu kabul etmediklerini ifade eden anne, sanığın üç duruşmaya da katılmadığını, kendilerinden özür dilemediğini ve herhangi bir pişmanlık göstermediğini öne sürerek cezalandırılmasını talep etti.

‘Tek temennim sanığın cezasını çekmesi’ diyen anne, “Kendisi fingir fingir sokaklarda gezerken, kendi çocuğunun doğum günü partisi fotoğraflarını hiç utanmadan sosyal medyasına atarken benim çocuğum toprağın altında. Sanıkla bir kez olsun karşı karşıya gelemedik. Bizi aramadı tek bir özür dilemedi. Pişmanlık duyduğunu düşünmüyoruz.” diye konuştu.

“ÇOCUĞA ATFEDİLEN KUSURU KABUL ETMİYORUZ”

Edanur Yılmaz'ın avukatı da sanığın basit taksir yerine bilinçli taksir kapsamında değerlendirilerek cezalandırılması gerektiğini savundu. Avukat, bilirkişi raporunda çocuğa atfedilen kusuru kabul etmediklerini belirtti.

SANIĞA 2 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanık Birkan Y.'yi Türk Ceza Kanunu'nun 85/1 maddesinde düzenlenen "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kararın açıklanmasının ardından aile fertleri tepki gösterirken, anne gözyaşlarına hakim olamadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çorum'da Birkan Y. idaresindeki tır, geçen yıl 29 Ağustos'ta Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde bisiklet süren 11 yaşındaki Edanur Yılmaz'a çarpmıştı. Ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.