Çorum’da 29 Ağustos 2025’te tırın bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden Edanur Yılmaz’ın ölümüne ilişkin açılan davada yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verildi.

Çorum 2. Asliye Ceza Mahkemesinde bugün görülen ikinci duruşmanın ardından ailenin avukatı Serdar Can, adliye önünde gazetecilere basın açıklaması yaptı.

Can, sanığın bugüne kadar yalnızca bir kez talimat yoluyla duruşmaya katıldığını ve diğer duruşmada hazır bulunmadığını belirterek, bu durumun sanığın vicdani sorumluluk taşıdığı kanaatini uyandırmadığını ifade etti.

Trafik bilirkişi raporunda karşı tarafın “tali kusurlu” sayılmasına itiraz ettiklerini aktaran Can, itirazlarının üst kurul tarafından kabul edildiğini ve dosyanın yeniden bilirkişi incelemesine alındığını söyledi.

9 Haziran 2026 tarihinde yeniden görülecek duruşmada sanığın en üst hadden cezalandırılması ve tutuklanmasını talep edeceklerini belirten Can, adaletin yerini bulacağına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

Duruşmaya Edanur Yılmaz’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilcisi İsmail Kula ile Bisikletli Yaşam Platformu üyeleri de katılarak aileye destek verdi.

-OLAY

Çorum’da Birkan Y. idaresindeki 55 AFR 696 plakalı silobas dorse takılı tır, 29 Ağustos 2025’te Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde bisikletiyle seyir halindeki Edanur Yılmaz’a (11) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Edanur Yılmaz, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. EdanurYılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü Birkan Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.