Küresel enerji piyasalarındaki değişimler yerel akaryakıt fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor. Benzin fiyatlarına perşembe günü 1,55 TL zam gelmesi bekleniyor. Peki Ankara, İstanbul ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? Çorum'da akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Şubat Salı güncel akaryakıt fiyat listesi…

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE;

İstanbul (Avrupa): Benzinin litresi 55,47 TL, motorin 57,74 TL, otogaz 30,09 TL.

İstanbul (Anadolu): Benzinin litresi 55,30 TL, motorin 57,57 TL, otogaz 29,49 TL.

Ankara: Benzinin litresi 56,39 TL, motorin 58,86 TL, otogaz 29,97 TL.

İzmir: Benzinin litresi 56,68 TL, motorin 59,13 TL, otogaz 29,89 TL.

Çorum: Benzinin litresi 57 TL, motorin 59,43 TL, otogaz 28,76 TL